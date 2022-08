Habría juego nuevo de Crash en desarrollo

En la actualidad parece ser que la franquicia de Crash Bandicoot está pausada, dado que su último videojuego lo vimos hace ya unos cuatro años atrás con la cuarta entrega canónica de la franquicia. Y ahora, se menciona que el marsupial estaría más vivo de lo que pensamos, con un lanzamiento que puede ir orientado a un modelo de juego no muy querido.

Según lo mencionado en el podcast Xbox Two, la franquicia podría tener un regreso en los próximos años, esto mediante un título estilo brawler free to play, algo parecido a entregas como Multiversus. Incluso, se menciona que el proyecto lleva el nombre código de Project Lava, y sería una de las sorpresas que los desarrolladores, Toys For Bob, están guardando.

(Rumor) Jez Corden says that Activision has a 3D Action Platform Multiplayer Brawler that's Free to Play featuring Crash Bandicoot characters.

The Codenamed is 'Project Lava'

Jez has seen footage of the game and Rand has seen screenshots

Timestamp:https://t.co/3FFjUBr34S https://t.co/6GMBZVPNDc pic.twitter.com/vOyWl4PQnF

— Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84) August 19, 2022