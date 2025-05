¿Habrá segunda temporada de la serie de El Pingüino?

En estos momentos se espera bastante la segunda película de The Batman, ya que en el 2021 la primera parte sorprendió al mundo con las actuaciones de Robert Pattinson y Colin Farrell como uno de los villanos más icónicos, El Pingüino, lo que tuvo como consecuencia la serie spinoff del personaje lanzada en 2024. Las críticas han sido tan buenas que ya se pidió la nueva temporada de la misma, pero al parecer hay malas noticias para quienes quieran seguir viendo esta historia.

Warner Bros. y HBO han tomado una decisión que decepcionará a muchos seguidores del universo. A pesar del éxito de su spin-off centrado en el legendario ladrón, la producción no continuará con una nueva temporada, al menos por ahora. Lo cual es extraño, dado que semana con semana se esperaba por parte de los seguidores.

La señal más clara de su cierre definitivo llegó con su inscripción como serie limitada en los Premios Emmy, una categoría reservada para historias autoconclusivas sin planes de continuación. Aunque la primera temporada no dejó cabos sueltos, su popularidad hizo que muchos imaginaran más capítulos sobre la escalada criminal de Oswald Cobblepot en Gotham.

El estreno del thriller criminal fue visto por casi 17 millones de personas en Estados Unidos, situándose entre los títulos más exitosos de Max, solo detrás de The Last of Us y House of The Dragon. Tanto la crítica como el público elogiaron el tono oscuro y la sólida interpretación de Farrell, lo que alimentó las esperanzas de una continuación.

Por ahora, la historia del Pingüino quedará como un relato cerrado, mientras se espera el regreso de Robert Pattinson como Batman en The Batman: Part 2, programada para octubre de 2027. Mientras tanto, Matt Reeves y DC Studios podrían explorar otras narrativas, como aquellas que alguna vez se planearon sobre el Departamento de Policía de Gotham o Arkham Asylum.

Habrá que esperar más declaraciones a futuro.

Vía: 3DJ

Nota del autor: Hubiera sido bueno que se continuara con la serie, ya que se quitaba un entorno más fantasioso presente cuando los héroes salen a cámara.