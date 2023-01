Habrá película de terror inspirada en el Covid-19

A día de hoy muchas películas tienen un orígen que se asemeja a las situaciones de la vida real, y como no podría ser de otra manera, la pandemia con el Covid-19 no podía quedar descartada de la ecuación. Así, Peacock ha dado a conocer el primer avance de su próxima producción de horror, la cual será escrita ni más ni menos que por el creador de la saga Scream.

La cinta nos pone en los pies de Parker y Miri, quienes han tenido que ponerse en cuarentena debido al virus que azotó al mundo durante el año 2020, teniendo que resguardarse del peligro. Aunque no es de lo único que deben cuidarse, pues acontecimientos peligrosos y misteriosos empiezan a surgir en la casa del lago.

Checa el video:

Esta es la sinopsis de Sick:

A medida que la pandemia detiene constantemente el mundo, Parker y su mejor amiga Miri deciden pasar la cuarentena solas en la casa familiar del lago, o eso creen. Dirigida por John Hyams (Alone), escrita por Kevin Williamson (Scream, I Know What You Did Last Summer) y Katelyn Crabb, SICK está protagonizada por Gideon Adlon (Blockers, The Craft: Legacy), Bethlehem Million (And Just Like That), Marc Menchaca (El Forastero, Ozark) y Jane Adams (Twin Peaks, Poltergeist, Hacks).