Habrá Dualsense edición especial de Death Stranding 2

Aunque muchos no lo recuerden por salir en un mes complicado, en junio estará saliendo a la venta Death Stranding 2: On the Beach, uno de los juegos más esperados por parte de los fanáticos de Kojima Productions, y es que básicamente tomaron seis años para poder verlo. Y esta salida será a lo grande, ya que se confirmó la edición especial del título, así como otro accesorio que los coleccionistas no querrán dejar ir por nada del mundo.

Sony Interactive Entertainment anunció una edición especial del control DualSense de PS5 con motivo del lanzamiento de este nuevo videojuego. El dispositivo será lanzado junto al juego el 26 de junio de 2025 y contará con un diseño exclusivo desarrollado en colaboración con Kojima Productions. Esto hará de forma automática que el mismo se agote a los pocos minutos.

El nuevo DualSense presenta la insignia y el lema de Drawbridge en un tono naranja fuerte, distintivo del universo de Death Stranding. Isabelle Tomatis, vicepresidenta de marketing de SIE, confirmó que el diseño fue trabajado de forma conjunta con el estudio de Kojima para capturar la esencia visual del título. Y que así sea fiel a lo que el juego representa.

La edición especial estará disponible en cantidades limitadas y tendrá un precio de $84.99 USD en Estados Unidos. Los pedidos anticipados comenzarán el próximo 22 de mayo a través del portal oficial direct.playstation.com y en comercios seleccionados. Esto pasó similar con el control de The Last of Us, el cual se puso a la venta al poco tiempo en México.

Death Stranding 2: On the Beach es la esperada secuela del título original lanzado en 2019, y se perfila como uno de los lanzamientos más destacados del catálogo de PS5 para 2025. Eso sí, quienes tengan el bolsillo limitado, deberán decidir entre comprar nuevas propuestas como Switch 2 o ir por el juego de Kojima en su edición especial.

Vía: VGC

Nota del autor: La verdad luce muy bien este control, PS5 se ha prestado para ser el lugar de las ediciones especiales. Habrá que esperar a que surjan los unboxing en internet.