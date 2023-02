¿Habrá contenido DLC para Hogwarts Legacy?

Desde que se lanzó hace algunas semanas atrás, Hogwarts Legacy ha sabido posicionarse como uno de los videojuegos favoritos del año, y eso se debe justamente a que se supo incorporar de manera fiel el mundo de Harry Potter a extensas proporciones. Y ahora que algunos usuarios han explotado sus secretos, ya empiezan a cuestionarse si habrá contenido DLC.

Esta duda se ha resuelto en básicamente poco tiempo, puesto que en medio del Fan Fest del medio IGN, miembros de Avalanche Software tuvieron algunas entrevistas donde se platica un poco del juego. Justo se les preguntó si tienen planeado añadir contenido adicional a futuro, teniendo así una respuesta negativa, indicando que por el momento no.

Hogwarts Legacy developer Avalanche Software revealed during #IGNFanFest that the studio has no current plans to release additional content for their Wizarding World RPG. https://t.co/qQveQDMsTC pic.twitter.com/jRtFxIWn3O

