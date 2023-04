GTA 6 no saldrá para Xbox One ni para PS4

Mientras toda la comunidad de videojuegos espera ansiosamente el lanzamiento oficial de GTA 6, los insiders de Rockstar Games han descubierto algunas noticias decepcionantes para los jugadores de consola, especialmente aquellos que todavía utilizan dispositivos de la antigua generación.

El título actual, Grand Theft Auto 5, fue lanzado en tres generaciones de consolas, que incluyen PlayStation 3/Xbox 360, PlayStation 4/Xbox One y PlayStation 5/Xbox Series X|S. Según filtraciones recientes, se espera que el próximo título sea presentado oficialmente en algún momento de 2024.

Desafortunadamente, según informes confiables, no se lanzará en las antiguas consolas PS4 y Xbox One. Aunque el estudio de videojuegos aún no ha confirmado oficialmente esta noticia, proviene de una fuente confiable, lo que obliga a la comunidad a aceptar la verdad.

El 7 de marzo de 2023, Tom Henderson, autor de Insider Gaming, publicó un informe titulado “¿Se lanzará GTA 6 en 2024? Un insider sugiere que es probable”, donde abordó el lanzamiento del próximo juego y las plataformas en las que estaría disponible. Según el autor, Rockstar Games solo lanzará el juego en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, ya que han optado por abandonar las consolas de la antigua generación. Además, afirmaron que el estudio de videojuegos había estado planeando una fecha de lanzamiento en 2024 durante mucho tiempo, citando una fuente que mencionó que esto se decidió en 2021.

Según Rockstar, la decisión se tomó para garantizar que las consolas de nueva generación tengan suficientes jugadores para disfrutar del juego cuando se lance. En referencia a las infames filtraciones de GTA 6 de septiembre de 2022, Tom citó la siguiente declaración de la compañía de videojuegos: “No hay evidencia de que se hayan tomado activos materiales, lo cual es algo bueno, y ciertamente la filtración no tendrá ninguna influencia en el desarrollo o en cualquier otra cosa, pero es terriblemente decepcionante y nos hace ser aún más vigilantes en cuanto a cuestiones relacionadas con la ciberseguridad.”

El autor incluso mencionó a Tez2 (Twitter/@TezFunz2), un insider reconocido que publicó un post en GTAForum el 11 de marzo de 2023, indicando que es muy probable que Rockstar Games adelante algo del próximo juego más adelante este año:

“Siento que la próxima vez que podríamos recibir algunas noticias o una actualización es alrededor de junio o julio.” Tez2 continuó diciendo que el estudio está planeando algo grande para el décimo aniversario de GTA Online, que probablemente estará relacionado con el próximo juego sin título de Grand Theft Auto.

Por lo tanto, el informe anterior implica que, si bien es probable que el juego se lance en 2024, solo estará disponible para las consolas de nueva generación.

Vía: Sports Skeeda