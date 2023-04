Gotham Knights podría obtener un DLC pronto

Parece que Gotham Knights podría estar recibiendo DLC pronto. Gotham Knights fue uno de los juegos más esperados de 2022, pero desafortunadamente, no fue muy bien recibido. El juego no cumplió con las expectativas de muchas personas, ya que muchos notaron que el combate se sentía insatisfactorio, tuvo un lanzamiento problemático y, en general, no era nada del otro mundo. Fue especialmente decepcionante en comparación con la serie Batman Arkham, que definió en gran medida el género de los videojuegos de superhéroes. No hemos visto nada parecido en el mundo de DC desde entonces, y muchos asumieron que Gotham Knights sería rápidamente olvidado. Sin embargo, parece que Warner Bros. podría estar preparándose para volver al juego. Aunque no pareció impactar al mundo crítica o comercialmente, la cuenta de Twitter de Gotham Knights publicó una imagen de Clayface, Harley Quinn y Mr. Freeze sentados juntos en una sala de interrogatorios con alguien vestido con un traje y corbata (podría ser Harvey Dent, aunque eso es completamente especulativo). La publicación señaló que los “grandes villanos” del juego “se han reunido, ¿pero por qué?” Parece algo bastante extraño de publicar si no hay una respuesta, porque todos los que respondieron también están perplejos. Muchos asumieron de inmediato que se anunciarán DLC, pero nadie lo sabe con certeza. Parece algo que WB Montreal habría querido anunciar en el momento del lanzamiento del juego o poco después para mantener interesados a los jugadores, pero quién sabe.

Esto también podría ser algún tipo de cómic relacionado o literalmente cualquier otra cosa, pero el DLC parece una posibilidad real ahora. Solo el tiempo dirá en qué se convierte esto, pero ciertamente parece prometedor. De cualquier manera, el mundo de Gotham Knights no está siendo abandonado, incluso si es para algún proyecto fuera de los juegos, Warner Bros. parece comprometido a mantener esta parte del universo de DC con vida de alguna manera.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Creo que era evidente que este juego no iba a ser algo estelar, personalmente no he escuchado buenos comentarios de la gente alrededor de mí que ha decidido darle una oportunidad. Pero es bueno que la comunidad que lo recibió bien tenga más contenido por llegar.