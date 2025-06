Google se pone más estricto con quienes usan adblockers

Estamos ante una era en la que la publicidad a través de las páginas web está más fuerte que nunca, por ende, hay quienes crearon los denominados adblocks, mismos que funcionan para precisamente bloquear los anuncios y que así la RAM del sistema no se vea afectado o que simplemente no interrumpa el ritmo de videos de YouTube. Sin embargo, la empresa Google no se iba a quedar con los brazos cruzados, por lo que ya están contrarrestando dichas extensiones para instalar en navegadores.

Esta vez el foco está sobre los usuarios de Firefox que emplean extensiones como uBlock Origin. Según reportes recientes, la plataforma de videos propiedad de Google ha comenzado a bloquear la reproducción de contenidos si detecta el uso de este tipo de herramientas, mostrando una pantalla negra con advertencias sobre la violación de los términos de servicio, incluso cuando la extensión está desactivada. El conflicto se originó por una especie de vacío legal que algunos navegadores de terceros, como Firefox, permitían aprovechar para eludir la publicidad de YouTube. Ante esto, se han tomado medidas más estrictas y ha comenzado a exigir que los usuarios incluyan a la página de videos en la lista de sitios permitidos o que desactiven completamente sus bloqueadores para poder seguir viendo videos. Este endurecimiento de políticas ha generado malestar en comunidades como Reddit, donde varios usuarios han compartido su frustración. Algunos incluso han reportado que la plataforma bloquea los videos automáticamente, sin importar si los anuncios están siendo bloqueados activamente o no, lo que ha encendido nuevamente el debate sobre las prácticas publicitarias de Google. A pesar de estas restricciones, se sabe que las medidas aún no se aplican de forma global. Usuarios en regiones como Europa y el sudeste asiático siguen logrando reproducir videos con bloqueadores activos. Sin embargo, la tendencia es clara: Google está decidido a proteger su modelo de ingresos publicitarios, incluso si esto implica mostrar anuncios a quienes ya pagan por versiones como YouTube Premium Lite, donde la presencia de comerciales ha comenzado a expandirse a más secciones de la plataforma. Vía: XTK Nota del autor: De todas formas, aunque se usen los bloqueadores se siguen implementando los anuncios. Entonces, no se si realmente deberían instalarlos.