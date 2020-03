¿God of War llegará a PC? Nueva pista así lo sugiere

Conforme nos vamos preparando para la siguiente generación de consolas, comienzan a surgir múltiples rumores en internet. Uno de los más recientes tiene que ver con God of War, otra fuerte exclusiva de PlayStation 4. Algunos creen que la obra maestra de Santa Monica Studios está destinada para ser lanzada en PC, al igual que Horizon: Zero Dawn.

La frase “Only on PlayStation” que generalmente vemos en las cajas de PS4 y sitios web sobre las exclusivas de la plataforma, ha sido un indicador un tanto incosistente sobre dicha exclusividad. Antes de que se anunciara oficialmente Death Stranding para PC, esta frase desapareció de todos los medios oficiales del juego, y ahora, algo similar está sucediendo con God of War.

En la página del juego en el portal oficial de PlayStation, esta frase no se puede ver en ningún lado, sin embargo, sigue presente en la página oficial de Santa Monica Studios. Evidentemente esto no es evidencia suficiente para sugerir que God of War llegará a PC, pero si tomamos en cuenta lo que sucedió con Death Stranding, sí podría ser considerado un indicar de que la última aventura de Kratos perderá su exclusividad.

Via: DualShockers