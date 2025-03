Después de años de espera, Assassin’s Creed: Shadows por fin ha llegado a nuestras manos. Si bien aún está por verse la reacción del público, la crítica ha señalado que este es un buen juego, aunque no es la salvación de Ubisoft que muchos esperaban. Pese a que uno podría llegar a pensar que esto significa que las controversias sobre el juego han llegado a su fin, este no es el caso, puesto que ahora el gobierno de Japón tiene en la mira a la producción de la compañía francesa.

En una reciente junta de gobierno, Hiroyuki Kata, miembro del partido Lib Dem, expresó su preocupación sobre el posible daño que Assassin’s Creed: Shadows puede tener en Japón, esto tras ver varios videos en donde Yasuke, uno de los protagonistas, destruye monasterios. Esto fue lo que comentó:

Si bien el político toma al juego de Ubisoft como punto de partida, su inquietud está relacionada con la forma en la que el título puede influir en la actitud de los turistas que traten de imitar el comportamiento que se muestra en el video de Assassin’s Creed: Shadows, así como “el sobreturismo y contaminación turística” que puede ocasionar el juego, y no tiene que ver con Yasuke, como muchos han señalado. Respecto a estos puntos, Ishiba Shigeru, primer ministro de Japón, respondió con:

Prime Minister Shigeru Ishiba is asked by LDP politician Kata Hiroyuki in the National Diet about Assassin's Creed Shadows & how it could inspire the mass desecration of Shinto Shrines across Japan.

Ishiba responds with a strong condemnation. pic.twitter.com/NCIgqcyJRs

— 🇯🇵 Colonel Otaku Gatekeeper 🇯🇵 (@politicalawake) March 19, 2025