Happy Home Paradise, el DLC de Animal Crossing: New Horizons, ya lleva un par de semanas disponible para todos los fans. Si bien la experiencia de decorar casas ha sido agradable, algunos jugadores han notado un extraño glitch, el cual causa que los animales vecinos aparezcan desnudos.

Esto no es algo nuevo, ya que varios reportes sobre esto han surgido desde el lanzamiento del DLC. Sin embargo, no fue sino hasta un par de días que los casos de exhibicionismo en la isla de Animal Crossing se volvieron más comunes. Este problema solo se encuentra en el café de esta expansión, por lo que aquellos que no tienen acceso a este contenido, no debería encontrar a sus vecinos con su traje de nacimiento.

Por el momento se desconoce si Nintendo está al tanto de este problema, pero es más que seguro que ya están trabajando en un parche que logre solucionar este problema que aqueja a algunos jugadores. En temas relacionados, Final Fantasy XIV: Endwalker ya tiene un modo similar a Animal Crossing.

Vía: Eurogamer