Giancarlo Esposito quiere un spin-off de Gus Fring

Pese a que Vince Gilligan ha mencionado que está listo para dejar el universo de Breaking Bad en el pasado, no se descarta la posibilidad de regresar a este mundo en un futuro. Gracias a Better Call Saul, las puertas de múltiples spin-off enfocados en todos los personajes que hemos visto en la pantalla chica están abiertas, por lo que una precuela enfocada en Gus Fring no es algo que se debe descartar, especialmente considerando el interés que tiene Giancarlo Esposito.

Durante Breaking Bad y Better Call Saul, Esposito interpretó a Gus Fring, un criminal originario de Chile. De esta forma, el actor encargado de este personaje ha señalado que está dispuesto a darle vida una vez más a este papel en una posible precuela. Esto fue lo que comentó al respecto en una entrevista con Entertainment Weekly:

“No soy reacio a volver algún día con [Gus]. Solo espero que si se supone que eso suceda, sea en algún momento antes de que tenga 90 años”.

En esta serie, podríamos ver a detalles cómo es que Fring se convirtió en el personaje que ya conocemos. Sin embargo, es muy probable que este proyecto no se haga realidad. Aunque nunca hay que decir nunca, Gilligan, creador de Breaking Bad, ha señalado que su siguiente proyecto estará alejado de este universo.

En temas relacionados, han logrado recrear a Lalo Salamanca en Red Dead Online. De igual forma, este será el próximo proyecto de Gilligan.

Vía: Entertainment Weekly