Ghost of Tsushima tendrá una customización bastante extensa

Sabríamos que había cierto nivel de customización en Ghost of Tsushima, pero no creímos que fuera a ser tan extenso. Como parte del State of Play de hoy, se revelaron muchos detalles sobre el combate, la exploración, y las opciones que tendremos a nuestra disposición para moldear nuestra experiencia de juego como queramos.

Vamos a poder cambiar la armadura de nuestro protagonista, Jin Sakai, pero los cambios no serán simplemente estéticos. Cada armadura tiene su propia funcionalidad, así que si prefieres jugar de manera sigilosa, deberás portar ropa ligera que te permita moverte con agilidad, en cambio, si prefieres acabar con todos tus enemigos en combate cuerpo a cuerpo, pues será mejor que te equipes con buena protección para sobrevivir a sus ataques.

Adicionalmente, conforme exploremos vamos a poder conseguir Charms, que podremos imbuir en nuestro equipo y que nos darán algunas mejoras. Estos Charms también nos darán oportunidad de mejorar nuestras habilidades dependiendo del estilo de juego que hayamos elegido. De igual manera, asegurate de prestar especial atención a las flores, ya que una vez que tengamos suficientes de ellas, podremos pintar nuestra armadura con diferentes patrones de colores.

Ghost of Tsushima sale a la venta el próximo 17 de julio para PlayStation 4.

Fuente: PlayStation