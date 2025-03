Tras el rotundo éxito comercial y crítico de Elden Ring, así como su expansión, hace tiempo se confirmó que una adaptación cinematográfica del trabajo de FromSoftware ya está en camino. Ahora, George R.R. Martin, autor de A Song of Ice and Fire y quien trabajó en Elden Ring, reveló nuevos detalles sobre este proyecto.

En una reciente entrevista con IGN, Martin fue cuestionado directamente sobre si ya está trabajando en Elden Ring 2. El autor eludió por completo esta pregunta, pero sí aprovechó la oportunidad para hablar un poco sobre la película de Elden Ring. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Bueno, no puedo decir demasiado al respecto, pero se habla de hacer una película de Elden Ring. Veremos si eso [la película de Elden Ring] se hace realidad y hasta qué punto participé, no lo sé. Llevo unos años de retraso con mi último libro, así que eso también limita la cantidad de cosas que puedo hacer”.

Por el momento no hay detalles claros sobre la película de Elden Ring, y considerando que el juego no tiene una narrativa tradicional, el proceso de adaptación es más complejo de lo que uno podría llegar a pensar. Junto a esto, Martin parece que ahora está más enfocado en terminar The Winds of Winter, el sexto libro en la serie de A Song of Ice and Fire, algo que podría limitar su participación en este proyecto. En temas relacionados, este es nuestro previo de Elden Ring: Nightreign. De igual forma, Elden Ring: Nightreign tendrá DLC.

Vía: IGN