El mundo de la actuación y la animación está de luto. El día de hoy, 4 de marzo, se ha confirmado que George Edward Lowe, famoso por ser la voz de Space Ghost en Space Ghost Coast To Coast, murió el pasado 2 de marzo a los 67 años de edad. Lamentablemente, por el momento se desconoce la razón de su fallecimiento, más allá de que sufría de alguna enfermedad.

Will Harris, amigo y colaborador de Lowe, confirmó la muerte del actor de voz por medio de su cuenta oficial en Blusky, y más personas dentro de la industria han aprovechado esta oportunidad para celebrar el trabajo de este talentoso actor. Esto fue lo que comentó “Marvelous Marvin” Boone, otro amigo de Lowe:

“Estoy más que devastado. Mi hermano zobaniano y mejor amigo durante más de 40 años, George Lowe, falleció después de una larga enfermedad. Una parte de mí también había muerto. Era un artista y actor de doblaje sumamente talentoso. Un verdadero genio de buen corazón. También el hombre más divertido de la Tierra. Le he robado chistes durante décadas. Él me robó algunos de los míos. También fue la voz de Space Ghost y mucho más. Pweeloto”.

George Edward Lowe nació en 1957. Si bien comenzó a trabajar desde los 15 años, no fue sino hasta la década de 1980 que entró al mundo del radio y el doblaje. En 1994, fue elegido para darle vida a Space Ghost en Space Ghost Coast to Coast, papel que tuvo por décadas. Aquí, Lowe le dio vida al presentador de un programa de entrevistas, el cual fue la primera producción creada por Adult Swim, y se convirtió en parte de la identidad de Cartoon Network durante los últimos años del siglo XX.

Más allá de Space Ghost Coast to Coast, Lowe también participó en producciones como Aqua Teen Hunger Force, Robot Chicken, Sealab 2021, The Brak Show, Squidbillies, 12 Oz. Mouse y más. Cartoon Network no fue la única plataforma que destacó el trabajo de George, ya que también tuvo papeles en American Dad, Celebrity Deathmatch, The Grinch y varios otros proyectos. Lowe se hizo un nombre con Space Ghost y su legado como actor de doblaje no se olvidará pronto. En temas relacionados, múltiples juegos de Cartoon Network desaparecen de las tiendas digitales. De igual forma, una de las sedes más icónicas de Cartoon Network ha cerrado sus puertas.

Que en paz descanse, George Edward Lowe.

Nota del Autor:

Esta es una noticia muy triste. George Edward Lowe es una de las personas más importantes para Adult Swim y Cartoon Network. Su trabajo como Space Ghost es un punto de referencia para muchas las producciones animadas que encontramos hoy en día, y será recordado por siempre.

Vía: Kotaku