Genki responde a la demanda hecha por Nintendo

Esta mañana la compañía creadora de accesorios llamada Genki se levantó con una mala noticia, dado que Nintendo les mandó una demanda por supuestamente haber mostrado el diseño final de Switch 2 a inicios de año en una conferencia de tecnología, lo cual al inicio nadie se tomó en serio pero tarde o temprano iban a tomar acciones legales. Con este problema de por medio, la empresa ya está lista para contrarrestar los argumentos que la gran N ponga en su contra.

Genki ha emitido una declaración oficial tras ser demandado por presunta infracción de marca relacionada con la consola . La demanda fue presentada luego de que la compañía mostrara maquetas impresas en 3D del dispositivo antes de su anuncio oficial. Lo cual fue una apuesta grande y que obviamente tendría repercusiones para nada positivas.

Nintendo acusa a la empresa matriz, Human Things, de competencia desleal, publicidad falsa e infracción de marca. En caso de fallo favorable para la empresa japonesa, se requeriría que Genki destruya todos los productos relacionados con Switch y Switch 2, además de cesar el uso de marcas comerciales de esta empresa.

En un comunicado difundido, afirmaron estar trabajando con asesoría legal para responder a la demanda y confirmaron que continuarán operando con normalidad durante el proceso legal. La empresa aseguró que su enfoque ha sido desarrollar accesorios innovadores de forma independiente y reafirmó su compromiso con la calidad de sus productos.

A Note from the Genki Team

You may have seen that Nintendo recently filed a lawsuit against us. We’re taking it seriously and working with legal counsel to respond thoughtfully.

What we can say is this: Genki has always been an independent company focused on building innovative…

— GENKI (@GenkiThings) May 4, 2025