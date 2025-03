Gears of Wars en PS5 no tendría multiplayer

A lo largo de los últimos meses hemos escuchado múltiples rumores sobre la llegada de Gears of War al PlayStation 5 por medio de una colección. Este paquete le daría la oportunidad a un nuevo público de experimentar el aclamado trabajo de The Coalition. Aunque por el momento no hay información oficial sobre este proyecto, un nuevo rumor tiene más información al respecto, y parece que esta versión no tendría uno de los elementos característicos de la serie.

Recientemente, Detective Seeds, famoso insider, reveló nuevos detalles sobre la colección de Gears of War para el PS5. Para comenzar, señaló que este paquete estaría disponible en PlayStation 5 en algún punto del próximo mes de agosto de 2025, con una revelación planeada para el Xbox Games Showcase del verano. De igual forma, esta versión tendría mejoras que harían uso de las capacidades del PlayStation 5 Pro.

Sin embargo, lo más interesante de este rumor, es que la colección de Gears of War para el PlayStation 5 no tendría algún modo multiplayer. Esto quiere decir que el paquete solo le daría a los jugadores la oportunidad de disfrutar de la campaña, algo que podría decepcionar a más de una persona. Uno de los aspectos que ha hecho tan especial a la serie es su apartado PvP, y eliminar este aspecto sería contraproducente para la franquicia en general.

Por el momento no hay información oficial por parte de The Coalition o Xbox sobre la llegada de Gears of War a PlayStation. Sin embargo, considerando la dirección que ha tomado la división de Microsoft, esto es algo que muchos esperan. Considerando que Forza Horizon 5, la entrega más reciente en una de las franquicias insignia de Xbox, llegará a PS5 dentro de un par de semanas, se espera que lo mismo suceda con otras series de este calibre, como Gears of War y hasta Halo.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con esta nueva dirección de Xbox. Recordemos que actualmente The Coalition está trabajando en Gears of Wars: E-day, el cual rumores señalan estaría disponible hasta el 2026. En temas relacionados, Gears of Wars: E-day llegaría antes de lo pensando. De igual forma, puedes conocer más sobre esta entrega aquí.

Nota del Autor:

No tener multiplayer en Gears of War suena como una mala idea. Si bien es cierto que hay un sector que solo quiere disfrutar de las campañas, las cuales valen mucho la pena, también es cierto que parte de la identidad de la serie está en sus modos PvP, y no tenerlos en el PS5 no es algo que mantendrá contentos a los fans.

