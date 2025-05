Desde hace tiempo se ha rumoreado que la serie de Gears of War llegará al PlayStation 5. Si bien muchos pensaron que este será el sueño de algunos fans, The Coalition y Xbox nos han sorprendido el día de hoy al anunciar Gears of War: Reloaded, una remasterización que estará disponible en Xbox Series X|S, PC y PlayStation 5 el 26 de agosto del 2025.

El 2026 representa el 20 aniversario de la serie de Gears of Wars, y Xbox quiere que más personas tengan la oportunidad de disfrutar del clásico de Xbox 360. Esta remasterización está a cargo de The Coalition en colaboración con Sumo Interactive y Disbelief, e incluye todo el contenido de Gears of War: Ultimate Edition. Esta es la versión más completa del juego original hasta la fecha, ya que ofrece todo el contenido descargable post lanzamiento sin costo adicional, incluyendo la campaña extra, todos los mapas y modos multijugador, y una lista completa de personajes clásicos y objetos cosméticos desbloqueables a medida que progresas.

Rev up your Lancers Gears of War: Reloaded comes to PS5 on August 26, remastered from the ground up pic.twitter.com/edHEdH72BB — PlayStation (@PlayStation) May 5, 2025

Respecto al apartado técnico, Gears of War: Reloaded tendrá una resolución 4K, 60fps en campaña, 120fps en multijugador, alto rango dinámico (HDR), Dolby Vision y Dolby Atmos 7.1.4, audio espacial 3D 7.1.4, frecuencia de actualización variable (VRR). texturas remasterizadas, efectos visuales de posprocesamiento mejorados, sombras y reflejos mejorados, superresolución con antialiasing mejorado, y no hay pantallas de carga durante la campaña.

Ahora, esta no es la primera vez que el juego recibe una mejora visual y técnica, puesto que en el 2015 llegó Gears of War: Ultimate Edition, y aquellos que tengan esta versión podrán obtener Gears of War: Reloaded totalmente gratis. Si bien los usuarios de Xbox Game Pass en Xbox Series X|S y PC podrán obtener este juego sin costo adicional, aquellos que tengan un PS5 o usen Steam, podrán adquirir esta remasterización por solo $39.99 dólares.

Por último, Gears of War: Reloaded contará con cross-play y cross-progression, así como funciones específicas de la plataforma que aprovechan al máximo el hardware que ya tienes. Ahora, por el momento no hay mención sobre la rumoreada colección, pero esto abre las puertas a que el resto de la serie llegue al PlayStation 5 en un futuro.

Recuerda, Gears of War: Reloaded estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, así como día uno en Game Pass Ultimate y PC Game Pass, el próximo 26 de agosto del 2025. Aunque por el momento no hay un tráiler, es muy probable que tengamos más información en el Xbox Games Showcase de junio. En temas relacionados, este es el estudio que está ayudando con el desarrollo de Gears of War: E-Day. De igual forma, Dave Bautista hace un llamado a los fans que quieren una película de Gears of War.

Nota del Autor:

Esta es una gran noticia. Gears of War es un fantástico juego, y tenerlo, no solo en el PlayStation 5, sino remasterizado para todos los interesados, es algo que se debe de celebrar. Solo espero que veamos un tratamiento similar con el resto de la serie.

Vía: Xbox