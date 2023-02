GameStop ofrece recompensa a quien ayude a detener los robos de PS5

Desde hace algunos meses la escasez de consolas PlayStation 5 ha terminado, eso se debe a que el fin de la pandemia ha hecho que la producción sea mucho mayor a como estaba antes. Sin embargo, este resurtido de piezas ha tenido sus consecuencias, dado que parece que los maleantes de la vida se han puesto de acuerdo para llevarse estos aparatos.

Hace no mucho se habló sobre un caso de Gamestop, mismo en el cual se aprecia que dos personas llegaron con armas a una tienda en la que solo se encontraba un empleado disponible, quien fue amenazado por ellos con armas. Como consecuencia, no tuvo otra opción que abrir la bodega y entregarles 10 PS5 valuados en $500 USD cada uno.

Muchos de los robos de GameStop fueron parte de una ola en el Valle de San Fernando del condado de Los Ángeles, donde la policía le dijo que creían que un grupo, supuestamente responsable de más de 12 robos en tiendas, estaba involucrado. El jefe de prevención de pérdidas de la cadena, Alan Fagergren, dijo que muchos de los incidentes involucraron a los sospechosos que se hicieron pasar por clientes antes de afirmar que estaban armados y confirmar que había PS5 en las bodegas.

Eso mismo llevó a Fagergren a ofrecer $5,000 USD en nombre de la compañía por cualquier pista que conduzca a arrestos en la investigación. Muchos empleados actuales y anteriores dijeron que si bien tener personal adicional en el turno no evitaría un robo a mano armada, podría ayudar a que se reduzcan estos robos. Y es que estos establecimientos no cuentan con personal de seguridad.

Por ahora, estas oleadas de robos no han tenido muchos arrestos, por lo que continúan.

Vía: Kotaku

Nota del editor: Esto es algo que tal vez no haya tenido precedentes, pues se está viendo a las PS5 como una fuente de ingresos, o tal vez quieren hacerlas escasas para poder venderlas con mucho más precio.