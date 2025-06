GameStop entrega Switch 2 con pantalla perforadas

El Nintendo Switch 2 ha llegado al mercado, pero la experiencia no ha sido perfecta para todos. Entre aquellos a los que Amazon no les entregará la consola el día de hoy, pasando por quienes no alcanzaron una consola en la venta de media noche. Ahora, se ha revelado que GameStop ha arruinado la pantalla de la consola al perforarla con una engrapadora.

Durante la venta nocturna en Estados Unidos, jugadores que fueron a la sucursal de Staten Island en Nueva York, revelaron que al realizar su pedido, los cajeros engraparon el recibo en la parte frontal de la consola, y cuando los usuarios abrieron sus consolas, descubrieron que esto perforó la caja, dañando permanentemente la pantalla del Switch 2.

@gamestop Helo ! My switch 2 has staple holes in the screen. They stapled the receipt to the box at 1756 Forest Ave, Staten Island, NY 10303 and it damaged the screen. @NintendoAmerica pic.twitter.com/aqxPtRgNEs — Rudeboy (@Rudeboy__NYC) June 5, 2025

La caja del Switch 2 consiste en una fina línea de cartón y un endeble sobre de plástico que contiene la unidad principal. Esto, para la sorpresa de muchos, no fue suficiente para resistir el impacto de una engrapadora, por lo que aproximadamente 100 personas ahora tienen una pantalla dañada. Algunos han comenzado el proceso de devolución, pero tendrán que esperar hasta tres meses para conseguir una nueva consola.

Si bien muchos han culpado a GameStop por esto, algunos más han señalado que Nintendo debería proteger mejor su consola, y ofrecer una caja más resistente. Por su parte, ninguna de las dos compañías ha realizado un comunicado al respecto, y es probable que los jugadores de Staten Island no fueran los únicos afectados. En temas relacionados, usuarios ignoran un tornado para conseguir un Switch 2. De igual forma, estas son las recomendaciones para usar la consola día uno.

Nota del Autor:

Si bien parece que la consola funciona, esto hará que estas personas no quieran usar la consola en modo portátil ante un posible problema futuro. Si bien muchos van a tener su consola a lo largo del día de hoy, otros más no tendrán la misma suerte, o al menos no la tendrán de la forma que tanto desean.

Vía: IGN