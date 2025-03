El gameplay Rainbow Six Siege X es revelado oficialmente por Ubisoft

A día de hoy Ubisoft no se encuentra en el mejor estado posible, dado que muchos de sus grandes juegos no están alcanzando las ventas que se buscan, esto pasó en el 2024 con Prince of Persia: The Lost Crown y Skull & Bones, títulos que realmente no ayudaron en la parte financiera. Ahora la esperanza la tienen sobre Assassin’s Creed Shadows, y también la próxima extensión de uno de los multiplayers más queridos en la empresa de Francia.

Ubisoft ha dado un paso importante en la evolución de Rainbow Six Siegecon la llegada de X, una actualización que promete cambiar por completo la experiencia del juego. Con más de una década en el mercado, el título ha comprendido que debe adaptarse para seguir siendo relevante, adoptando un enfoque similar al de juegos como World of Warcraft y Warframe. Sin embargo, aunque la intención es clara, queda por ver si la ejecución estará a la altura de las expectativas. Uno de los cambios más significativos es la introducción del nuevo modo Dual Front, el cual pude probar durante algunas horas. A primera vista, la experiencia no terminó de convencerme, aunque esto no significa que sea una mala incorporación. La idea detrás de este modo se alinea con la nueva visión de Ubisoft para la franquicia: ofrecer un desafío renovado que mantenga el interés de los jugadores veteranos mientras atrae a nuevos competidores. Aquí su revelación: Este modo combina elementos de ataque y defensa en un mismo escenario, con dos equipos de seis jugadores enfrentándose en un mapa considerablemente más grande que los habituales en el juego. La mecánica permite reaparecer tras ser eliminado y cambiar de operador y equipamiento, acercando la jugabilidad a títulos como Call of Duty y Battlefield. Esto representa un giro significativo para Rainbow Six Siege, que tradicionalmente ha apostado por un enfoque más táctico y pausado. El diseño del mapa sigue la línea característica del juego, con múltiples niveles, ángulos estratégicos y zonas destructibles que pueden ser un verdadero reto para los jugadores menos experimentados. Aunque la curva de aprendizaje puede ser empinada, esta complejidad es parte del ADN de Siege. Con Rainbow Six X, Ubisoft busca consolidar su comunidad y demostrar que aún tiene mucho que ofrecer en el competitivo mundo de los shooters tácticos. Los usuarios ya pueden irse registrando a la beta de esta gran actualización. La versión completa llega en Junio. Vía: RT