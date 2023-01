Futbolista de Cruz Azul pone a COD como excusa para su fiesta polémica

Hace poco se dieron a conocer imágenes un tanto polémicas sobre una fiesta, dado que un futbolista del Cruz Azul, Julio César “el Cata” Domínguez”, organizó el cumpleaños de su hijo con temática de narcotraficantes. Y ante esto, la Liga MX ha platicado con su jugador para que se dirija a las audiencias y aclare el tema respecto a esta extraña celebración.

Lo más curioso, es que en lugar de decir las cosas claras, ha puesto de excusa que la temática de la fiesta se basa en un videojuego, no se dieron nombres concretos pero es claro que se trata de COD: Modern Warfare II. Aún así, se le nota arrepentido en el video publicado en redes ( o al menos lo intenta), deslindando así a su club de fútbol sobre dicho acontecimiento.

Aquí el video:

Mensaje de Julio César Domínguez a la opinión pública: pic.twitter.com/USjYXyg6Nt — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 10, 2023

En días recientes se dieron a conocer imágenes de una fiesta familiar con una temática que causó, con justa razón, indignación en la sociedad mexicana, la cual, inicialmente, se trataba de un videojuego muy popular entre los jóvenes.

Vale la pena mencionar, que los atuendos de los asistentes y el festejado no se parecen mucho a los uniformes que utilizan los militares en la saga de videojuegos de Call of Duty. Por su parte, muchos usuarios en redes ponen en cuestión qué clase de padre permite esto, dado que la edad que se ve en las imágenes corresponde a una persona que no pasa de los 14 años.

Recuerda que COD: Modern Warfare II está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Twitter

Nota del editor: Una vez más usando a los videojuegos para salir librados de un problema, el detalle es que Julio no debería dejar a su hijo probar este tipo de títulos. Eso nos dice que no sirve para nada su clasificación Mexicana que al final del día las tiendas no respetan y siguen vendiendo títulos a quien tenga dinero para pagar.