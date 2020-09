Funimation llegará a México con más de 200 animes antes de que termine el año

Disney+ no es el único servicio de streaming que llegará a México antes de que termine el año. Por medio de un tweet y un pequeño teaser, Funimation reveló la ventana de lanzamiento y ha confirmado que más de 200 animes y películas estarán disponibles en nuestro país.

Aunque por el momento no hay una fecha en específico, esta plataforma de streaming de anime estará disponible en México el próximo mes de diciembre. Entre las más de 200 series disponibles en nuestra región podemos encontrar Attack on Titan, My Hero Academia, Overlord, Sword Art Online, Fruits Basket, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Cowboy Bebop, Steins;Gate, Love Live! Sunshine!!, Danganronpa, The Promised Neverland y muchas más.

Pero eso no es todo, ya que Funimation planea revelar más información respecto al precio de la suscripción durante Comic-Con Experience a principios de diciembre. De igual forma, animes como Assassination Classroom, My Hero Academia, Block Dale, Steins Gate, Overlord y Tokyo Ghoul contarán con doblaje al español latino por parte del estudio The Kitchen.

Vía: Funimation