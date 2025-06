Funda de Nintendo Switch 2 está dañando la pantalla

Switch 2 ya cumplió dos semanas de haberse lanzado al mercado, y su gran catálogo de juegos ha estado atrapando a los jugadores, más ahora que tenemos nuevos avances de los lanzamientos de este mismo año; incluso las tiendas están contentas con el recibimiento, pues no solo venden el hardware sino también accesorios compatibles. El más pedido en estos momentos es la funda o estuche rígido para transportar la consola en modo portátil y justo este producto ha reportado inconvenientes.

La popular marca Spigen ha sido señalada por un posible defecto en su nueva funda de transporte “Klasden”. Usuarios en Reddit han comenzado a reportar daños en el protector de pantalla y el borde de la consola, aparentemente causados por el diseño interno del estuche.

El problema se centra en el bolsillo interior con cremallera, que, según imágenes compartidas, puede hacer contacto con la consola si el divisor acolchado no es suficiente para aislarla. Esto se vuelve más crítico si la consola tiene instalado un protector de pantalla de vidrio, especialmente si este no ha terminado de adherirse completamente.

En respuesta, Spigen admitió el potencial problema en una comunicación con uno de los afectados. La empresa explicó que su diseño buscaba un ajuste delgado y firme para ofrecer buena protección, pero reconoció que ciertas condiciones, como el uso de protectores más gruesos, pueden generar un punto vulnerable.

La empresa asegura que el comentario ya fue enviado a su equipo de desarrollo para evaluar mejoras en versiones futuras de la funda Klasden. Mientras tanto, se recomienda a los usuarios de Switch 2 que pospongan la compra de este modelo específico hasta que se solucione el problema.

Vía: NL

Nota del autor: Yo compré el oficial de Nintendo y no he tenido problemas, pero ahí no tiene cremalleras dentro, razón por la cual la pantalla no se daña.