Forza Horizon 5 en PS5 no tendrá versión física

A finales del próximo mes de abril, Forza Horizon 5 llegará al PlayStation 5. Sin embargo, este lanzamiento será completamente digital, algo que el estudio responsable por este título ha confirmado. Esto, como era de esperarse, ha decepcionado a más de un fan de esta consola y la serie.

Por medio de redes sociales, Playground Games confirmó que Forza Horizon 5 en PlayStation 5 solo estará disponible en formato digital, sin planes para crear una edición física en un futuro. Es así que la única forma de tener una versión física es comprando la edición de Xbox Series X, la cual sirve solo como una llave en esta consola.

There are no current plans for one!

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) February 27, 2025