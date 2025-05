Fortnite vuelve a ser bloqueado de la App Store

En el 2020, Fortnite fue retirado de la App Store después de un conflicto legal entre Epic Games y Apple. Por años, la idea de ver al battle royale en un sistema con iOS parecía un sueño. Sin embargo, hace unos días, Tim Sweeney, CEO de Epic Games, confirmó que Fortnite regresaría a esta tienda digital en mayo. Lamentablemente, este ya no será el caso.

Por medio de su cuenta oficial en X, Epic Games confirmó que Apple volvió a bloquear la llegada de Fortnite a iOS. Una vez más, la decisión final está en las manos de los creadores del iPhone, y solo ellos pueden determinar si el battle royale llega a esta plataforma o no. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Apple has blocked our Fortnite submission so we cannot release to the US App Store or to the Epic Games Store for iOS in the European Union. Now, sadly, Fortnite on iOS will be offline worldwide until Apple unblocks it.

— Fortnite (@Fortnite) May 16, 2025