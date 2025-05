Fortnite vuelve a estar disponible en plataformas con iOS

No es sorpresa que desde hace ya años Epic Games y Apple han estado en una disputa legal por incluir el juego más popular de los últimos tiempos si hablamos de multiplayer, Fortnite, puesto que no se les permitía a los jugadores hacer ventas fuera de la AppStore. Sin embargo, y después de algunos juicios, tal parece que los usuarios podrán disfrutar finalmente del battle royale por excelencia en sus dispositivos de la manzana.

Después la prolongada batalla legal, el juego finalmente está disponible nuevamente para usuarios de iOS. Esto significa que los jugadores con iPhone o iPad ya pueden descargar el popular título desde la tienda, en lo que representa una victoria significativa tanto para el estudio como para su comunidad en móviles.

Como mencionamos, el juego fue retirado en 2020 luego de que Epic implementara un sistema de pagos que evitaba la comisión de Apple, lo que llevó a la empresa de Cupertino a eliminarlo de su tienda. A partir de entonces, ambas compañías iniciaron un proceso legal que se extendió por años, con fallos divididos. No fue hasta una reciente resolución a favor que se abrió el camino para el esperado regreso.

Fortnite is BACK on the App Store in the U.S. on iPhones and iPads… and on the Epic Games Store and AltStore in the E.U! It’ll show up in Search soon!

Get Fortnite on the App Store in the U.S. ➡️ https://t.co/HQu3pYCXFm pic.twitter.com/w74QPFFkOS

— Fortnite (@Fortnite) May 20, 2025