En el 2021, Warner Bros. le dio luz verde a una producción live action de Las Chicas Superpoderosas para The CW. Si bien a lo largo de este año se dieron a conocer múltiples imágenes que nos dieron un detrás de cámaras a la serie, eventualmente el proyecto fue cancelado. Sin embargo, no todo el material fue destruido, y gracias a una nueva filtración por fin tuvimos un vistazo a lo que bien pudo ser el live action de Las Chicas Superpoderosas.

En la madrugada del día de hoy, una filtración dio reveló el primer tráiler del live action de Las Chicas Superpoderosas. Warner Bros. ha confirmado que el material es completamente real. Sin embargo, el avance no fue creado por ellos, y actualmente se desconoce si una compañía de terceros o un fan fue el responsable del avance.

🚨BREAKING🚨: For the first time ever, enjoy the trailer to the cancelled adult-oriented Powerpuff Girls live-action CW reboot.

Full trailer in the replies. pic.twitter.com/aHCkoOTenG

