Filtran todo Assassin’s Creed: Shadows

Assassin’s Creed: Shadows es un producto controversial. Aunque estamos a solo un mes de su lanzamiento, el trabajo de Ubisoft se ha enfrentado a un sin fin de reclamaciones del público, algo que pone en cuestión su desempeño comercial. Ahora, se ha revelado que un par de personas han logrado conseguir una copia física del título, filtrando información y realizando transmisiones en vivo por medio de Twitch.

De acuerdo con VGC, algunos usuarios en Estados Unidos han logrado conseguir una edición física de Assassin’s Creed: Shadows en Facebook Marketplace. Esto ha resultado en una serie de filtraciones, imágenes que nos muestran el inicio del juego, así como dos transmisiones por medio de Twitch, de las cuales una sigue disponible en el sitio.

Por si fuera poco, un usuario en particular puso en subasta su juego en el sitio de Mercari, en donde se mostraba al vendedor sosteniendo varias copias en sus manos. Cada una de estas unidades las estaba vendiendo en $100 dólares. Sin embargo, este listado ya no está disponible, pero nada descarta que esta persona continúe con esta práctica en otro lado.

Ubisoft, por su parte, no ha mencionado si están trabajando en solucionar este problema. Considerando que algunas cosas siguen disponibles y otras no, parece que la compañía está al tanto de este problema, pero no están haciendo todo lo posible para remediar este inconveniente. Como siempre, será mejor que tengan cuidado en redes sociales si desean evitar algún spoiler.

Esta es solo la más reciente controversia a la que se enfrenta Assassin’s Creed: Shadow, puesto que desde su lanzamiento la gente ha criticado al protagonista, mundo, diseño, y hasta el hecho de que los escenarios son destructibles. Solo nos queda esperar para ver cómo le irá a este juego, puesto que Assassin’s Creed: Shadows estará disponible el próximo 20 de marzo de 2025. En temas relacionados, este es el tamaño del mapa en el juego. De igual forma, el título será censurado en una región importante.

Nota del Autor:

Assassin’s Creed: Shadows no merece el odio y la mala reputación que tiene. El título aún no sale, y la gente no para de encontrar pequeñas cosas de las cuales quejarse en videos promocionales y previos. Es una experiencia que, lamentablemente, no creo que tenga el éxito que Ubisoft necesita.

Vía: VGC