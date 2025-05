Una de las decepciones que el público tiene con los Joy-Con 2, es que simplemente están disponibles en gris con tras de color en los lados. Sin embargo, un nuevo listado apunta a la posibilidad de que los controles del Switch 2 sean personalizables, algo que hasta el momento no se ha confirmado.

A diferencia de los Joy-Con originales, los cuales estuvieron disponibles en dos pares de colores diferentes en su lanzamiento, Nintendo se ha olvidado de esto con los nuevos controles. Sin embargo, un listado por parte de la tienda Electronics-Dropshipping Store en AliExpress apunta a que la banda de color se puede quitar y poner, ofreciendo una opción de personalización para los usuarios interesados.

Switch 2 Joy-Con panels can be removed and customized.Accessory makers (and Nintendo themselves) could make different colors and designs. aliexpress.us/item/3256808…

— Stealth40k (@stealth40k.bsky.social) 2025-05-05T09:55:52.007Z