El día de hoy se llevará a cabo un nuevo State of Play, y el público espera ver más de una sorpresa por parte de los PlayStation Studios. De esta forma, un nuevo rumor ha señalado que en la presentación que se llevará a cabo en unas horas veremos un nuevo juego de God of War, pero es probable que no se trate de la experiencia AAA que todos esperan.

Aunque por el momento no hay información oficial, Tom Henderson y Jeff Grubb, dos respetados periodistas del medio, han señalado que durante el State of Play, Santa Monica nos daría el primer vistazo al siguiente God of War. Sin embargo, esta no será una continuación AAA de Ragnarok, sino un spin-off metroidvania 2.5D, similar a lo que vimos con Prince of Persia: The Lost Crown.

“He oído muchos rumores sobre el juego 2.5D/metroidvania o lo que sea que será, sí. Parece mucho más pequeño de lo que pensé inicialmente”.

Yeah — Grubb (@JeffGrubb) June 3, 2025

Ahora, por el momento, no hay información por parte Santa Monica o PlayStation, pero desde hace tiempo se ha rumoreado que un spin-off de God of War ha estado en desarrollo. En lugar de continuar con lo visto en Ragnarok, esta entrega nos daría la oportunidad de regresar a Grecia. Lo interesante, es que este juego podría llegar este mismo año.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá en el State of Play del día de hoy. En temas relacionados, puedes checar la presentación en vivo aquí. De igual forma, rumores apuntan a que también se anunciaría una remasterización de Final Fantasy Tactics hoy.

Nota del Autor:

Después de la saga nórdica, se siente raro, e incluso mal, volver a Grecia para ver a un Kratos consumido por la violencia. Sería interesante ver si esta entrega utiliza a la versión más reciente del protagonista, o si se nos dará la oportunidad de controlar a la bestia que fue en su trilogía original.

Vía: Push Square