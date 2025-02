Filtran nueva expansión para Pokémon TCG Pocket

Ha pasado solo un mes desde el lanzamiento de la más reciente expansión de Pokémon TCG Pocket, conocida como Space-Time Smackdown. Si no has completado la colección, bueno, no te gustará mucho escuchar que se ha filtrado las nuevas cartas, las cuales probablemente sean reveladas oficialmente durante el Pokémon Direct de mañana.

Por medio de redes sociales, se filtró una promoción de una colección llamada Triumphant Light, la cual sería protagonizada por Arceus. El set fue mencionado en un video promocional, ahora eliminado, en TikTok, que mostraba una nueva carta Arceus EX con 140 HP y las habilidades Fabled Luster y Ultimate Force.

Considerando que el día de mañana se llevará a cabo un nuevo Pokémon Presents, por el momento no hay información oficial que confirme o desmienta esta filtración. Sin embargo, no se descarta que esta expansión sea uno de los grandes anuncios en la próxima presentación de las criaturas de bolsillo, así como un par de sorpresas para todos los fans de los diversos títulos que esta serie tiene disponibles en este momento.

Recordemos que Pokémon TCG Pocket, aunque ha sido alabado de manera constante por transmitir de gran forma el sentimiento de coleccionismo que vemos con las tarjetas físicas, también ha sido criticado por tener un sistema competitivo basado por completo en el azar. En temas relacionados, habrá un maratón del anime de Pokémon en la televisión. De igual forma, pronto se abrirá el registro para Pokémon World Championships 2025.

Nota del Autor:

Pokémon TCG Pocket es una experiencia que necesita tener expansiones de forma constante. El abrir sobre diario es algo entretenido al principio, pero eventualmente uno se puede olvidar de esto, y el resultado es algo que podría pasar al olvido rápidamente.

Vía: Kotaku