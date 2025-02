Con Starfiled en el pasado, muchos esperan con ansias alguna novedad sobre The Elder Scrolls VI. Aunque parece que Bethesda aún no está listo para compartir información oficial, una nueva filtración ha revelado varios detalles sobre esta entrega, incluyendo la cantidad de locaciones que podremos visitar, el tamaño del mapa, y algunas de las mecánicas originales que aquí se nos presentarán.

Recientemente, el insider de Xbox conocido como colteastwood, reveló que The Elder Scrolls VI usará una versión mejorada del Creation Engine, algo con lo que el equipo busca crear un mundo más inmersivo, eliminando los tiempos de carga entre zonas. De igual forma, se ha señalado que esta entrega se ambientaría en Hammerfell y High Rock (Roca Alta), y podría contar con hasta 12 ciudades importantes, las cuales serán completamente explorables.

En cuanto a mecánicas, colteastwood ha señalado que esta entrega contará con un gran enfoque marítimo, puesto que será posible construir barcos para explorar una sección de la costa de este mapa, e incluso se podrían visitar diferentes islas. Por si fuera poco, se habla de batallas navales. De igual forma, el sistema de construcción y personalizaciones de pueblos que vimos en Fallout 4 estaría de regreso, pero con una serie de mejoras.

Junto a esto, el insider habla de que el sistema de progresión sería más flexible, y el combate mejoraría en los aspectos de magia y el cuerpo a cuerpo. Los dragones estarían de vuelta, con un papel importante tanto en la historia como en el gameplay. Por último, se menciona que veremos más de este juego el verano del 2025, y se espera que The Elder Scrolls VI esté disponible en el 2027.

Ahora, y como siempre sucede en estos casos, estos son solo rumores, y Bethesda no ha confirmado o desmentido esta información. Por el momento, solo nos queda esperar para ver cuándo es que los desarrolladores están listos para hablar sobre este trabajo. En temas relacionados, esto fue lo último que los desarrolladores comentaron sobre The Elder Scrolls VI. De igual forma, filtran más detalles sobre el supuesto remake de Oblivion.

Nota del Autor:

The Elder Scrolls VI sigue siendo humo por el momento, pero no dudo que eventualmente veamos algo de este título. Sin embargo, después de lo que fue Starfield, no me sorprendería si más de un fan tiene dudas sobre este nuevo proyecto.

Vía: colteastwood