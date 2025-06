El próximo 26 de junio por fin estará disponible Death Stranding 2: On the Beach. Sin embargo, y como usualmente sucede con este tipo de lanzamientos, las filtraciones no se han hecho esperar, y en estos momentos ya circula la primera hora del juego por el internet, arruinando algunas de las sorpresas que el título tiene para nosotros.

El pasado 22 de junio, un usuario compartió un video en YouTube en donde podemos ver la primera hora del juego, sin algún corte o interrupción. Si bien se desconoce cómo es que esta persona ha obtenido acceso anticipado a este título, un mensaje señalando que una actualización ya está disponible indicaría que su copia es física.

Si bien el material original estuvo disponible durante mucho tiempo, actualmente ya no se encuentra disponible en YouTube, aunque ya circula por otras redes sociales. Junto a esto, no se descarta la posibilidad de que veamos más filtraciones de este tipo conforme nos acercamos al lanzamiento de la secuela. Esto también significa que muchas tiendas seguramente ya tienen este título en sus manos.

Aunque Death Stranding es un juego enorme que llega a durar entre 70 y 80 horas, los primeros minutos que pasamos junto a Sam y Lou son muy importantes, por lo que no es una sorpresa que Kojima Productions desee que experimentemos estos momentos sin algún spoiler. Recuerda ignorar videos en redes sociales y culturizar rostro material que pueda arruinarte este gran viaje.

Death Stranding 2: On the Beach llegará al PlayStation 5 el próximo 26 de junio. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de este título aquí. De igual forma, así le ha ido en calificaciones a esta entrega.

Nota del Autor:

Death Stranding 2: On the Beach es un gran juego, y algo que todos deben experimentar por su propia cuenta. Eviten la mayor cantidad de spoilers posibles, y una vez que terminen este título, visiten la comunidad, convivan, y compartan experiencias con otros jugadores.

Vía: Eurogamer