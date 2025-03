Indiana Jones and the Great Circle fue uno de los mejores juegos del 2014. Esto es algo que los usuarios del Xbox Series X|S y PC saben perfectamente. Como se dio a conocer en su momento, una versión del trabajo de MachineGames para el PlayStation 5 ya está en desarrollo y, gracias a una filtración, ahora sabemos exactamente cuándo es que este título llegará a la plataforma de Sony.

Billbil-kun, un insider que comparte información acertada sobre PlayStation, ha revelado que Indiana Jones and the Great Circle llegaría al PlayStation 5 el próximo 17 de abril, con una versión especial que le daría a cierto público acceso anticipado el 15 de abril. Por su parte, ni PlayStation o Bethesda han confirmado si esta fecha es cierto o no.

Junto a esto, billbil-kun ha señalado que estarán a la venta una versión física normal y premium, algo que no habíamos visto con otras publicaciones de Xbox en PlayStation 5. Esto significaría que Indiana Jones and the Great Circle sería el primer juego de los Xbox Game Studios en llegar al PS5 en formato físico sin la ayuda de alguna compañía third party, como Limited Run Games, bajo la nueva dirección que ha tomado la compañía.

Recordemos que Forza Horizon 5 no tendrá una versión física para PlayStation 5, por lo que parece que esta decisión tiene que ver más con el tipo de proyecto que veremos en la consola de Sony. DOOM: The Dark Ages, el cual llegará día uno a Xbox y PS5, sí tendrá edición física en ambas consolas. Será interesante si lo mismo sucederá con Fable, puesto que rumores han señalado que una de las razones por las cuales el juego fue retrasado, se debe a que veríamos un lanzamiento en Xbox Series X|S y PS5.

Por el momento, solo nos queda esperar a que PlayStation, Xbox o Bethesda revelen la fecha de lanzamiento oficial, pero considerando que estamos hablando de billbil-kun, es muy probable que Indiana Jones and the Great Circle sí llegue al PlayStation 5 el 17 de abril de 2025. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de este juego aquí. De igual forma, este es el número de jugadores que han disfrutado de este título.

Nota del Autor:

Indiana Jones and the Great Circle fue una gran experiencia. No puedo esperar para volver a disfrutar de este título cuando esté disponible en PlayStation 5, en donde seguramente obtendré el platino. Es un juego sumamente divertido, y algo que todos los usuarios de cualquier plataforma deben de probar.

Vía: billbil-kun