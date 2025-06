Square Enix no es extraño al mundo de los remakes y remasterizaciones, y parece que estamos a solo unas horas de la revelación de uno de los proyectos más rumoreados de los últimos años, puesto que se habla de que Final Fantasy Tactics estaría de regreso durante el State of Play del día hoy.

Aunque por el momento no hay información oficial, Jason Schreier, respetado periodista del medio, compartió una serie de mensajes de Bluesky, en donde hace referencia a que Final Fantasy Tactics tendrá una remasterización que será anunciada durante el State of Play que se llevará a cabo el día de hoy. Esto fue lo que comentó:

I'm just saying, Final Fantasy Tactics is one of the greatest games ever made

— Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2025-06-03T17:30:57.471Z