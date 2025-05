Filtran el juego cancelado de Black Panther

El día de ayer, EA canceló el juego de Black Panther a cargo de Cliffhanger Games y, por si fuera poco, también cerró este estudio. Ahora, para ponerle sal a la herida, se ha filtrado arte conceptual que revela un poco sobre la historia, personajes y las locaciones de este título que, lamentablemente, nunca jugaremos.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, el usuario conocido como notfunEman compartió arte conceptual del juego cancelado de Black Panther, el cual asegura haber conseguido después de participar en una sesión privada del juego. Aquí se revela que íbamos a tomar el control de diferentes personajes, entre ellos Azari, el hijo de T’challa, y los enemigos principales iban a ser los Skrulls.

More concept art from the cancelled Black Panther game by Cliffhanger Games pic.twitter.com/uK8o8fXKEH — Ethan 🇨🇦 | Video Editor | Autism Haver (@notfunEman) May 28, 2025

Todo comienza en una ceremonia de Wakanda, en donde los Skrulls raptan a T’challa, y ahora es la tarea de los habitantes de esta nación unirse para recuperar a su rey y, en el proceso, enfrentarse a la amenaza que representan los Skrulls. Lamentablemente, esto nunca será concretado. De igual forma, por el momento se desconoce hasta qué grado había avanzado este proyecto, pero parece que aún le faltaban un par de años para llegar a nuestras manos.

Considerando el cierre de Cliffhanger Games, el juego de Black Panther nunca verá la luz del día. Sin embargo, esto no significa que el personaje esté fuera de este medio de entretenimiento. Recordemos que Black Panther será uno de los protagonistas en Marvel 1943: Rise of Hydra, y no se descarta la posibilidad de que en un futuro veamos un título protagonizado por este héroe. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la cancelación aquí. De igual forma, puedes conocer más sobre Marvel 1943 aquí.

Nota del Autor:

Esta es una gran decepción. Si bien parece que al juego aún le faltaban varios años para llegar a nuestras manos, las ideas de Cliffhanger Games claramente eran interesantes. Solo espero que este equipo logre encontrar nuevos empleos, para que así nos entreguen algo de gran calidad en un futuro.

Vía: notfunEman