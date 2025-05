La segunda temporada de The Last of Us comparte múltiples similitudes con The Last of Us Part II. Con esto no solo nos referimos a la historia, sino al hecho de que ambas producciones han sufrido de review bombing y, para la sorpresa de muchos, una importante filtración. Así es, el último capítulo de la segunda temporada de la serie ya circula por internet.

Aunque muchos esperan con ansias el final de la segunda temporada de The Last of Us, el cual llegará a HBO y Max el próximo 25 de mayo, se ha revelado que este capítulo ya circula por el internet. De acuerdo con un reporte, quienes compraron el pase de temporada por medio de Apple recibieron acceso al episodio siete hace unas horas.

Si bien el problema parece haberse solucionado, el daño ya está hecho, y actualmente ya hay imágenes y videos que spoilean la historia para aquellos que no han experimentado el juego original. El capítulo siete nos muestra el tercer día de Ellie en Seattle, el cual representa el final de su sección en el juego, por lo que es un buen momento para terminar la temporada.

Considerando la mixta recepción que tuvo la segunda temporada de The Last of Us, es muy probable que HBO tome una dirección diferente con los siguientes capítulos, y en lugar de experimentar con la estructura de la historia, se apeguen más al trabajo original de Naughty Dog. Sin embargo, aún falta mucho para ver si este será el caso o no.

Te recordamos que el final de la segunda temporada de The Last of Us llegará el 25 de mayo, por lo que tendrás que ocultarse de spoilers durante un par de días. En temas relacionados, de esto se tratará la tercera temporada de The Last of Us. De igual forma, Neil Druckmann habla sobre The Last of Us Part III.

Vía: Comicbook