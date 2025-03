Filtran a Tom Holland en el set de The Odyssey

Con un presupuesto de 250 millones de dólares, The Odyssey se posiciona como uno de los proyectos más ambiciosos de Christopher Nolan. Aunque aún falta algo de tiempo para que la siguiente película del director de Oppenheimer y The Dark Knight llegue a los cines, las filtraciones no se han hecho esperar, y ya tenemos un vistazo a Tom Holland en este proyecto.

Las grabaciones de The Odyssey han comenzado, algo que llevará al equipo a Grecia, Marruecos e Italia. Ahora, y como era de esperarse, han captado a Holland en el set de grabaciones, específicamente, en un barco con prendas de la época. Esto ha llevado a más de uno a suponer que el actor de Spider-Man le dará vida a Telemaco, el hijo de Odiseo, aunque por el momento no hay información oficial al respecto.

WE FINALLY GOT SET PICS OF TOM HOLLAND ON THE SET OF THE ODYSSEY pic.twitter.com/Fv00vudchl — sabrina 🦇 (@nightwaynes) March 12, 2025

The Odyssey se encargará de adaptar uno de los libros más importantes en la historia, con un elenco de primer nivel. Además de Holland, la película contará con la participación de Matt Damon como Odiseo, así como Anne Hathaway, Charlize Theron, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Mia Goth y Elliot Page en papeles que aún no han sido definidos, pero esto es algo que ha emocionado a todos los fans.

Tom Holland FIRST LOOK on The Odyssey Film Set https://t.co/YlWxEPuq2p — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) March 12, 2025

Solo nos queda esperar a que más información esté disponible, algo que tardará algo de tiempo en suceder, puesto que las grabaciones apenas han comenzado. Te recordamos que The Odyssey llegará a los cines el 17 de julio de 2026. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta película aquí.

Vía: Vandal