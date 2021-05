Filtración: Toei Animation revelaría una nueva película de Dragon Ball este domingo

El próximo 9 de mayo se llevará a cabo el Día de Goku. Aunque por el momento no hay información oficial relacionada con los anuncios planeados para esta celebración, parece que Toei Animation arruinó una gran sorpresa. En el sitio de esta compañía se encontró un mensaje en donde se menciona que este domingo se revelará una nueva película de Dragon Ball.

De acuerdo con varios usuarios, hace unos momentos, en el sitio oficial de Toei Animation en Estados Unidos se encontraba un link con el siguiente mensaje: “Toei Animation marca el Día de Goku con un anuncio sorpresa de la nueva película de Dragon Ball Super en 2022”. Momentos después esta información fue eliminada. Esto podría significar que la publicación fue un error y es incierto, o que alguien arruinó una sorpresa antes de tiempo.

According to an article posted on Toei Animation EU site, Toei Animation is set to announce a NEW DRAGON BALL MOVIE in 2022. Still nothing is officially confirmed so please wait for May 9th.

Thanks to: @SaikyoDevin & @Lms__________ pic.twitter.com/bFOvxg0Q4T

— Dragon Ball Hype. (@DbsHype) May 7, 2021