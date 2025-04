Filtración revela juegos cancelados de Switch

No es un secreto que algunos juegos simplemente no se hacen realidad. Aunque no es información pública, múltiples estudios cancelan proyectos que nunca conocen los jugadores. Sin embargo, este no es el caso de Nintendo, y es que gracias a una nueva filtración ahora sabemos que un nuevo Ridge Racer estuvo en desarrollo para el Switch, así como un proyecto de Retro Studios, y mucho más.

De acuerdo con VGC, una filtración ha revelado que en el 2017 estuvo en desarrollo un nuevo juego de Ridge Racer para el Switch a cargo de Bandai Namco Studios Singapore, pero el proyecto fue cancelado. Sin embargo, una versión de este título ahora circula por el internet. Lo interesante, es que este no es el único juego en esta situación.

An early build of the cancelled Ridge Racer game developed by Bandai Namco Studios Singapore has been leaked online, built on Unreal Engine 4! This dates back to January 6th, 2017.

Here's footage of the game build in action!#RidgeRacer #BandaiNamco #NintendoSwitch #UE4 pic.twitter.com/YhqS3a1vWu

— Jesse Young (@resethepicture) April 7, 2025