Desde el 2020 hemos escuchado rumores sobre un remake de The Elder Scrolls IV: Oblivion. Ahora, una nueva filtración no solo ha confirmado que este proyecto es toda una realidad, sino que nos ha dado el primer vistazo a este esperado trabajo. Lo mejor de todo, es que no tendremos que esperar mucho para disfrutar de esta entrega.

Recientemente, fans visitaron el sitio oficial de Virtuos, en donde encontraron una serie de imágenes del remake de The Elder Scrolls IV: Oblivion, las cuales se publicaron antes de tiempo, confirmando la existencia de este proyecto. Junto a esto, fuentes cercanas Eurogamer aseguran que este remake estaría disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass y PC la próxima semana.

Considerando que estamos hablando de una filtración, por el momento no hay información oficial relacionada con este proyecto, más allá de una serie de documentos en donde se menciona que The Elder Scrolls IV: Oblivion estuvo a cargo de Virtous, quienes utilizaron el Unreal Engine 5 para recrear el aclamado trabajo de Bethesda.

Lo más interesante es que el remake de The Elder Scrolls IV: Oblivion no estaría planeado para llegar en un futuro, formando parte del Xbox Games Showcase de este verano, sino que estaría disponible en algún punto de la próxima semana, sorprendiendo a todos los fans. Si bien los lanzamientos de este tipo no son algo nuevo, sí es algo inesperado escuchar que un proyecto de esta escala no tenga un largo periodo de publicidad y pre-órdenes.

Por el momento no hay información oficial, pero solo tendremos que esperar una semana para tener el remake de The Elder Scrolls IV: Oblivion es PS5, Xbox Series X|S y PC, así como Game Pass. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este proyecto aquí.

Nota del Autor:

Si bien no estamos hablando de Morrowind o Skyrim, Oblivion sigue siendo un gran juego que merece la atención del público. De esta forma, una nueva generación tiene la oportunidad de disfrutar de uno de los trabajos más interesantes en el catálogo de Bethesda, pero ahora con una nueva capa de pintura.

Vía: Eurogamer