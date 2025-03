Fecha y precio oficial de Nintendo Alarmo en México

El año pasado los fanáticos de Nintendo se conmocionaron con Alarmo, un reloj despertador con funciones bastante llamativas, lo cual de inmediato le hizo a muchos sacar su cartera, para darse cuenta al instante de que se trataba de un producto exclusivo de la tienda oficial de la empresa. Sin embargo, se prometió que eventualmente estaría disponible en todo el mundo, y afortunadamente ese día llegará muy pronto si hablamos de nuestro país.

Se ha confirmado el lanzamiento en México, que ya está disponible en preventa a través de tiendas como Amazon. El dispositivo tiene un precio de $2,146 pesos, un costo ligeramente superior a los $100 dólares que se venden en Estados Unidos. La fecha oficial de lanzamiento está programada para el 9 de marzo, por lo que quienes lo aparten podrán recibirlo a inicios de la siguiente semana.

La plataforma ofrece envío gratuito para todos los usuarios, con entrega más rápida para quienes cuenten con Prime. Además, aunque la tienda no ofrece meses sin intereses, es posible adquirirlo con financiamiento. Como es habitual en las compras anticipadas, el cobro solo se realiza una vez que el producto es enviado, garantizando así la mejor opción de precio al momento de la compra.

Alarmo está diseñado para colocarse en la mesa de noche y cuenta con 35 modos inspirados en los icónicos sonidos de Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Splatoon. Además, al vincularlo con una cuenta, los usuarios podrán descargar más escenas y efectos mediante actualizaciones. El reloj promete una experiencia personalizada para los fanáticos de los videojuegos, con sonidos únicos que transforman la rutina de despertar.

Una de sus funciones más llamativas es su capacidad para detectar el movimiento y aumentar la intensidad de la alarma si este no se despierta. Sin embargo, está diseñado para un solo usuario, por lo que no se recomienda su uso en pareja. Con este lanzamiento, Nintendo apuesta por un accesorio innovador que combina funcionalidad con el estilo de sus franquicias más populares. Además, el precio no está tan excesivo como se esperaba.

Vía: XTK