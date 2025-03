Desde su lanzamiento en diciembre del año pasado, los usuarios del PlayStation 5 han esperado la llegada de Indiana Jones and the Great Circle a su plataforma. Bueno, sus sueños se harán realidad dentro de poco, puesto que un nuevo tráiler ha confirmado que el más reciente trabajo de MachineGames estará disponible en la consola de Sony a mediados del próximo mes de abril.

Por medio de un nuevo tráiler protagonizado por Nolan North y Troy Baker, la voz de Indiana en este juego, Bethesda ha confirmado que Indiana Jones and the Great Circle estará disponible en PlayStation 5 a partir del próximo 17 de abril de 2025, y en estos momentos las pre-órdenes ya están disponibles.

Además de la versión normal, la cual llega en formato físico y digital, también estará a la venta una edición Premium, la cual nos da acceso anticipado de dos días y cuenta con contenido adicional, como un DLC para la historia. Si esto no es suficiente, también estará a la venta una edición de colección, en donde también encontramos una serie de agregados interesantes, como un globo terráqueo.

Recuerda, Indiana Jones and the Great Circle llegará a PlayStation 5 el próximo 17 de abril de 2025. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de este juego aquí. De igual forma, Microsoft revela el número de jugadores que han disfrutado de este título.

Nota del Autor:

Este es un gran tráiler. No solo North y Baker se han reunido, sino que hay una meta narrativa en donde Nathan Drake le da la bienvenida a Indiana Jones, y eso demuestra la pasión y atención al detalle en Bethesda. Junto a esto, Indiana Jones and the Great Circle es un gran juego que no puedo esperar para rejugar.

Vía: Bethesda