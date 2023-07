Fecha de lanzamiento de Pokémon Sleep para LATAM

La aplicación para teléfonos inteligentes Pokémon Sleep que tanto esperan los fans de la franquicia, ya tiene una fecha de lanzamiento para nuestro territorio. Con esta nueva forma de jugar Pokémon los entrenadores podrán llevar el universo de Pikachu literalmente a sus sueños. El título requiere que coloques tu smartphone o dispositivo Pokémon GO Plus+ junto a tu almohada antes de dormir para obtener resultados a la mañana siguiente.

El objetivo de esta app es analizar y estudiar los hábitos de sueño de los Pokémon y colaborar con el profesor Neroli, un personaje que es investigador de sueño para registrar la información en el Dex de Estilos de Sueño.

Cuanto más duermas, más crecerá Snorlax y podrás descubrir más pokémon y estilos de sueño. El juego estará disponible el próximo domingo 16 de junio a partir de las 4pm Hora de la Ciudad de México tanto para teléfonos Android como iPhone.

En cuanto al dispositivo Pokémon GO Plus+ pronto podrás encontrarlo en tiendas. Al conectarlo con tus aplicaciones Pokémon GO y Pokémon Sleep obtendrás bonificaciones como el Pikachu con gorrito para dormir y una investigación especial en Pokémon GO para desbloquear un Snorlax con gorro para dormir.

Vía: Comunicado