Fecha de estreno de la temporada 2 de Fallout y confirman la 3

En estos últimos tiempos las adaptaciones de videojuegos al mundo del cine y la TV se han vuelvo muy populares, y eso lo estamos viendo con The Last of Us, la película de Mario, Sonic, Uncharted, Pokémon y el año pasado se lanzó el programa de Fallout de Amazon Prime Video. Hablando de esta última, se prometió la segunda temporada al poco tiempo, y ahora llegaron un par de noticias que gustarán a los seguidores de la franquicia en cuestión.

Se ha confirmado que la serie regresará con la segunda temporada en diciembre de 2025. Aunque aún no se ha revelado el día exacto, la plataforma también anunció que la serie ha sido renovada oficialmente para una tercera entrega. Por lo que los fans todavía tendrán mucho material para analizar en los siguientes años.

La temporada retomará la historia justo donde terminó el final de la primera, siguiendo a los protagonistas a través del páramo del Mojave hasta la legendaria ciudad de New Vegas. Esta localización, ampliamente conocida por los fans del videojuego, fue anticipada al final de la temporada anterior y ahora será uno de los escenarios principales de los próximos episodios.

Junto a una nueva imagen promocional, Prime Video ha dejado claro que el personaje de Hank MacLean, que escapó hacia New Vegas tras revelarse su verdadera identidad, tendrá un rol central. Además, se espera la aparición destacada de Mr. House, figura crucial en el universo de Fallout: New Vegas.

Desde Amazon MGM Studios, Vernon Sanders elogió el trabajo de los creadores y celebró el entusiasmo de los espectadores: “Jonathan Nolan, Lisa Joy, Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner han hecho un trabajo excepcional al dar vida a esta querida franquicia”. Con el éxito asegurado, Fallout se prepara para expandir aún más su universo postapocalíptico en la pantalla chica.

Recuerda que mientras llega diciembre, puedes repasar la primera temporada.

Vía: HT

Nota del autor: En mi caso no pasé del primer capítulo, pero es porque no soy fan realmente de la saga. Habrá que darle otra oportunidad al programa, pues no es malo.