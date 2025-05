¿FBC: Firebreak saldrá en Switch 2?

Nos encontramos en medio de una muy interesante época de transición para el medio en la que nuevas ideas y formas de negocio están siendo probadas en todos lados. Una de las más importantes es la que tiene que ver con publicar en la mayor cantidad de plataformas posibles, dando la impresión de que el término “exclusividad” está en franca extinción. El inminente lanzamiento del Nintendo Switch 2 abre otra posibilidad para los desarrolladores, y luego de ver las impresionantes capacidades de la nueva plataforma, nos queda claro que en ella casi cualquier juego es posible. ¿Será que Remedy tome el paso y lance FBC: Firebreak para la híbrida de los padres de Mario?

Hace unos días tuvimos la gran oportunidad de visitar las oficinas centrales de Remedy Entertainment en Finlandia, en donde además de pasar todo un día con su nuevo juego, pudimos charlar cara a cara con el director del proyecto, Mike Kayatta, quien además de habernos contado bastantes cosas sobre lo que representa FBC: Firebreak, nos reveló de manera bastante concreta si es que el estudio tiene o no planes de lanzar una versión para el Switch 2, esto considerando que Alan Wake Remastered tuvo un port hace ya un tiempo para el primer Switch.

“Sí, es bastante impresionante lo que se ha mostrado de la consola hasta ahora. Como dices, es increíble lo bien que corren cosas como Cyberpunk 2077. Mira, por el momento no tenemos nada que anunciar. Estamos muy enfocados por ahora en las plataformas para las que saldrá FBC: Firebreak. Lo que te puedo adelantar es que el juego va estar verificado para Steam Deck. Sí tenemos en mente el tema del juego portátil. A mi me encanta jugar en portátil y sabemos que a muchos jugadores igual. Por el momento tenemos cero planes con Nintendo, pero me encantaría poder explorar la posibilidad. Quiero ser claro. Por ahora no estamos trabajando en una versión de Switch 2, pero te repito, me encantaría que sí pasara en el futuro”, sentenció con bastante emoción en su rostro el creativo de Remedy.