Far Cry 6 no tendrá un Editor de Mapas ni Modo Arcade

Ahora que Far Cry 6 ya tiene fecha de lanzamiento, Ubisoft ha estado compartiendo más detalles sobre este próximo título. Si has disfrutado los editores de mapa en entregas anteriores, desafortunadamente sus desarrolladores han confirmado que este modo de juego no regresará para esta nueva experiencia.

En una sesión de preguntas y respuestas en Reddit, Ubisoft fue cuestionado sobre los modos adicionales que acompañaran a Far Cry 6. Alexandre Letendre, director del juego, reveló que no habrá ni Editor de Mapas ni Modo Arcade. Afirma que fue una decisión difícil, pero esto les permitiría enfocarse en la campaña de un solo jugador.

“No, el Modo Arcade no estará de regreso. Eliminar este modo fue una difícil decisión, pero nos permite reubicar nuestros esfuerzos en la campaña principal.”

El Editor de Mapas ha sido una importante parte de la experiencia desde Far Cry 2, y a lo largo de los años vimos cosas muy impresionantes. Far Cry 5 incluso lo incorporó dentro del multiplayer, permitiendo a los usuarios enfrentarse los unos contra los otros en mapas creados por la comunidad.

Far Cry 6 llegará a PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC el próximo 7 de octubre.

Fuente: Reddit