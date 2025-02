Fans se emocionan y decepcionan por el teaser de Lilo & Stitch

En el video el alien azul apareció corriendo por el mediocampo durante el espectáculo de medio tiempo. La inesperada aparición de la versión CGI del personaje generó una avalancha de reacciones en redes sociales, donde los fans no tardaron en compartir memes y bromas sobre el suceso.

El adelanto sirvió como promoción para el remake. La intervención del personaje en el Super Bowl fue recibida con entusiasmo por muchos seguidores, quienes compararon su enérgica carrera con la de una estrella emergente de la NFL. “Touchdown Stitch”, escribieron algunos usuarios en X , mientras que otros exigían que el personaje fuera “fichado inmediatamente” por un equipo de la liga.

Sin embargo, la aparición de Stitch también generó opiniones divididas. Algunos criticaron la promoción inesperada, argumentando que Disney había llevado la publicidad de películas a un nuevo nivel. Otros, en cambio, elogiaron la creatividad de la campaña y destacaron el realismo del CGI, que permitió a Stitch interactuar con el entorno como si estuviera realmente en el campo., incluso algunos se quejaron de que aún no tenemos un tráiler tal cual de las cinta.

Hey, there’s an idea for you Disney – you could do something. Oh I don’t know —entertaining for a change!

— subversivevegan (@subversivevegan) February 10, 2025