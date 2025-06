Call of Duty: Black Ops 7 fue revelado como el gran anuncio de la pasada presentación de Xbox Games Showcase. Sin embargo, los jugadores no están emocionados por esta entrega, algo que se puede notar claramente en las redes sociales, en donde los usuarios señalan su descontento con la serie actual.

Parte de este contexto es el resultado de que Black Ops 6 llegó el año pasado, y esta será la primera vez que veamos una secuela directa de una forma tan rápida. Junto a esto, muchos han señalado que Warzone y el multiplayer de Black Ops 6 no se encuentran en un buen estado, y Activision debería enfocarse primero en arreglar estas experiencias.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención, es que en Black Ops 7 no jugarías como un personaje importante, sino como un soldado sin nombre, el cual forma parte del escuadrón de David, y si bien habría misiones en donde podemos asumir el rol de este capitán, la mayor parte del tiempo la pasaremos en los pies de un soldado sin nombre. Esto fue lo que comentó un usuario al respecto:

“No soporto a Raven. Así, la campaña se arruinó”.

I can’t stand Raven. Just like that, the campaign is ruined. — ؘ (@HailCaranthir) June 9, 2025

Hasta el momento, sabemos que esta entrega está ambientada en el año 2035, el juego pone al mundo al borde del colapso tras décadas de guerras encubiertas y traiciones. David Mason regresa al frente de un equipo cargado con una tecnología de vanguardia, enfrentándose a un enemigo que utiliza el miedo como arma principal.

Por el momento no hay una fecha de lanzamiento, pero Call of Duty: Black Ops 7 llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC en un futuro. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este juego aquí. De igual forma, Activision habla sobre Call of Duty en Nintendo Switch 2.

Nota del Autor:

Esto siempre sucede con la serie. Muchos fans se quejan sobre el nuevo Call of Duty, y cuando llega el final del año, resulta que el trabajo de Activision es uno de los juegos más vendidos del año, incluso cuando las reseñas no son tan positivas. Esto ya es confort para muchos. Jugar Call of Duty con amigos es una rutina, y las campañas son olvidadas por muchos, algo que parece se replicará con la nueva entrega.

Vía: Vandal